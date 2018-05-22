ВАШИНГТОН, 21 травня — . Держсекретар США Майк Помпео на зустрічі з міністром закордонних справ Греції Нікосос Котзиасом підтримав заходи з відновлення економіки Греції.

“Держсекретар підкреслив постійну підтримку економічного відновлення Греції і підкреслив, що США надають особливу важливість своєму статусі спеціального гостя на Міжнародній виставці в Салоніках в 2018 році”, — йдеться в повідомленні держдепартаменту за підсумками зустрічі.

Сторони домовилися продовжувати контакти з глобальних і регіональних питань, особливо по стабільності в Східному Середземномор’ї, повідомив держдеп.