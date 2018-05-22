МОСКВА, 21 травня — . Комітет з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) затвердив російсько-американські пропозиції щодо регулювання судноплавства в Беринговому протоці, повідомляє Мінтранс РФ в понеділок.

© РИА Новини / Соломон ЛулишовБереговая охорона США вимагає у Росії Севморпуть. Поки що по-доброму”Комітет з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) в ході своєї 99-й сесії, що проходить в даний час у Лондоні, затвердив спільне російсько-американське пропозицію щодо встановлення рекомендованої схеми руху суден в Беринговому протоці”, — йдеться в повідомленні.

Запропонована Росією і США схема передбачає встановлення шести рекомендованих для руху суден двосторонніх шляхів шириною чотирьох морських миль в Беринговому протоці і на підходах до нього з російської і американської сторін, а також шести районів підвищеної обережності у місцях початку, закінчення шляхів, перетинання або зміни їх напрямки.

© РИА Новини / Олександр КряжевТрутнев розповів про вплив терміналу СПГ на використання СевморпутиПути руху суден прокладені паралельно через російську та американську частині Берингової протоки, що дозволить судноводіям вибирати найбільш зручний шлях проходження протоки з урахуванням погодних і льодових умов в цьому районі, а також розташування пункту призначення судна. Шляхи розташовані на максимальному видаленні від берега, і глибини на всьому протязі більш ніж достатні для безпечного проходження великотоннажних суден.

Шляхи руху рекомендовані для суден валовою місткістю 400 і більше.

Рекомендована схема шляхів руху суден та районів підвищеної обережності у Беринговому протоці і на підходах до нього, яка почне застосовуватися з 1 грудня поточного року, стала першою міжнародно визнаною мірою з регулювання судноплавства, затвердженого ІМО в межах полярних вод, як визначено в Міжнародній конвенції про безпеку людського життя на морі (СОЛАС 74/78), зазначає Мінтранс.