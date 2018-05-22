Інцидент стався в Нью-Йорку.

У Нью-Йорку 14-річний підліток обікрав сліпого чоловіка, прикинувшись поліцейським. Хлопець підійшов до 64-річного чоловіка з палицею в руці, представився офіцером поліції, і запропонував провести його через турнікети на станції.

Як показали пізніше камери відеоспостереження, після того, як чоловік погодився, підліток розстебнув рюкзак інваліда, вийняв гаманець і втік.

Як розповіли співробітники нью-йоркської поліції, в гаманці виявилося 85 доларів готівкою і кілька кредитних карток. З однією з них злодій зміг перевести в готівку 500 доларів в найближчому магазині.

Малолітнього злочинця в ділянку відвела його мати. Проти хлопця порушили справу про розкрадання у великих розмірах та самовільне присвоєння звання посадової особи.