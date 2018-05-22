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Більше тисячі людей отруїлися грибами в Ірані

22.05.2018

Более тысячи человек отравились грибами в Иране В результаті отруєння померло вже 15 осіб.

Офіційний представник управління з надзвичайних ситуацій Ірану Моджтаб Халиди заявив про те, що жертвами масового отруєння лісовими грибами в країні стали 15 осіб, 1017 постраждали.

У повідомленні наголошується, що ефективного лікування від подібного грибного отруєння немає, багатьом потерпілим потрібна пересадка печінки.

Також повідомляється, що в основному постраждали від отруєнь люди, які збирали в горах на півночі Ірану дикі гриби, які виросли після проливних дощів.

Влади уточнюють, що отруйні гриби були дуже схожі на їстівні, тому навіть місцеві жителі не змогли відрізнити їх.

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