В результаті отруєння померло вже 15 осіб.

Офіційний представник управління з надзвичайних ситуацій Ірану Моджтаб Халиди заявив про те, що жертвами масового отруєння лісовими грибами в країні стали 15 осіб, 1017 постраждали.

У повідомленні наголошується, що ефективного лікування від подібного грибного отруєння немає, багатьом потерпілим потрібна пересадка печінки.

Також повідомляється, що в основному постраждали від отруєнь люди, які збирали в горах на півночі Ірану дикі гриби, які виросли після проливних дощів.

Влади уточнюють, що отруйні гриби були дуже схожі на їстівні, тому навіть місцеві жителі не змогли відрізнити їх.