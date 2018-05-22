МОСКВА, 21 травня — . Канада засудила відбулися в неділю у Венесуелі президентські вибори і прийняла рішення знизити рівень дипломатичних відносин з країною, повідомляється в заяві глави МЗС Канади Христі Фріланд.

© AP Photo / Ariana CubillosСША пообіцяли “відновити демократію” у Венесуелі”Канада відкидає виборчий процес у Венесуелі та його результати, як не представляють демократичну волю венесуельських громадян”, — заявила Фріланд. “У відповідь на атаки режиму (президента Ніколаса) Мадуро на демократичні права венесуельців Канада сьогодні приймає заходи, які вступають в силу негайно, за переведенням дипломатичних відносин з Венесуелою на більш низький рівень і обмеження взаємодії з нею”, — наголошується в заяві.

У заяві повідомляється, що тепер канадське посольство буде очолювати не посол, а тимчасовий повірений у справах. Також вводиться заборона на офіційне двостороннє військове співробітництво.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийКаракас після виборів: на мітинг протесту вийшов один человекОтмечается, що взаємодія Канади з Венесуелою буде обмежуватися “просуванням основних цілей Канади в цій країні, таких як зміцнення демократії та поваги до прав людини”.

За останніми даними Національної виборчої ради (НІК) Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро переміг на виборах і набрав 6,19 мільйона голосів виборців після підрахунку 98,78% бюлетенів. Він займе посаду глави держави в 2019-2025 роках.

Раніше глава аргентинського МЗС Хорхе Форі заявив, що Аргентина, Австралія, Канада, Чилі, США і Мексика не визнають підсумків виборів президента Венесуели. Країни “Групи Ліми” також відмовилися визнати вибори легітимними.