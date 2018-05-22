МОСКВА, 21 травня — . На Україні заарештували російське судно-земснаряд “Печора” через видобутку осадових порід в районі Каркінітської затоки Чорного моря. Ілля ПиталевПоклонская звинуватила Україну в морському тероризмі

Як повідомляється на сайті української “прокуратури автономної республіки Крим”, “Печора” фігурує у кримінальній справі про незаконний видобуток піску біля берегів півострова Крим”. Судно заарештували, щоб відшкодувати “завдану державі шкоду”, зазначають у відомстві.

Уточнюється, що з травня 2015 року було зафіксовано понад 300 заходів “Печори” в порти півострова.

За оцінками Києва, попередній збиток від незаконної економічної діяльності” склав понад 250 мільйонів гривень (близько 592 мільйонів рублів. – Прим. ред.).

© Державна прикордонна служба України в Криму закликали активізувати роботу щодо звільнення екіпажу “Норду”Це не перша провокація Києва щодо російського цивільного флоту. Так, у квітні український суд заарештував судно SeaBreez з-за розробки пісковика в районі Керчі.

В кінці березня в Азовському морі українська Держприкордонслужба затримала сейнер “Норд”. Всі десять членів екіпажу – громадяни Росії. Двом з них вдалося повернутися в Крим через територію Білорусії, сімох моряків зняли з рейсу в Мінськ.

Капітану ставиться “порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави”, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийЙо-хо-хо, і пляшка горілки