МОСКВА, 21 травня — . Диверсанти підірвали Штеровский автомобільний міст на ділянці траси М21 “Красний Луч — Луганськ”. Про це розповіла голова прес-служби Міністерства держбезпеки ЛНР Євгена Любенко. © AFP 2018 / Genya SavilovВ Донбасі шестеро українських силовиків підірвалися під час мінування

Після вибуху тимчасово порушені рух автомобілів і залізничне сполучення між станціями Штерівка і Петровеньки.

За попередніми даними, диверсанти заклали заряд під опори мосту на висоті близько шести метрів. За словами Любенко, підрив готували професіонали.

На місці події знайшли осколки металу від вибухового пристрою.

У республіці почали пошук диверсантів.