МОСКВА, 21 травня – . МЗС Ірану пригрозив Сполученим Штатам “судовим переслідуванням” у відповідь на нещодавні заяви держсекретаря США Майка Помпео про продовження тиску на Іран і можливе введення нових санкцій. © REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoПомпео назвав умови для нової угоди США з Іраном

Раніше в понеділок Помпео виступив з програмною промовою, виклавши список з 12 вимог до Ірану після одностороннього виходу Вашингтона з міжнародних домовленостей з іранського атому.

“Ісламська республіка Іран розглядає безсоромні заяви держсекретаря США як очевидне втручання у внутрішні справи Ірану – ред.) і незаконну загрозу проти держави-члена ООН, і залишає за собою право на судове переслідування”, — йдеться в заяві МЗС Ірану.

Згідно з заявою відомства, “уряд США буде нести відповідальність за наслідки будь-яких переслідувань, незаконних і насильницьких дій проти іранської нації”.

“Незначні, несуттєві, образливі і другорядні зауваження нового держсекретаря США і його неприпустиме ставлення до великої і цивілізованої Іранської нації свідчать про відчай і безпорадність офіційних осіб уряду США перед іранцями”. © AFP 2018 / Atta КепагеПомпео: США готові ввести санкції щодо Ірану проти всіх, включаючи партнерів

Крім того, МЗС Ірану називає заяви Помпео “наївною спробою відвернути світову спільноту від незаконних дій США та їх порушення своїх зобов’язань за СВПД”.

Виступаючи в понеділок в Heritage Foundation у Вашингтоні держсекретар виклав основні вимоги до Ірану за припинення його ядерної і ракетної програм, а також по зменшенню його “шкідливого впливу” у регіоні, включаючи виведення військ з Сирії. Помпео зазначив, що США нічого не мають проти народу Ірану, але виступають проти “збагачення” його керівництва. Держсекретар пообіцяв, що США будуть стримувати “іранську агресію” і будуть чинити безпрецедентний фінансовий тиск на Тегеран.

Крім того, Сполучені Штати вважають, що всі країни, включаючи країни ЄС, повинні приєднатися до новим потенційним санкцій проти Ірану.

У промові Помпео, крім вимог щодо ядерного нерозповсюдження, зажадав від Ірану зміни всієї політики в регіоні. Зокрема, США наполягають, щоб Іран надав МАГАТЕ безпрецедентний допуск на свої об’єкти, зупинив розробку балістичних ракет і припинив підтримку терористичних угруповань на Близькому Сході, включаючи “Хезболла” і ХАМАС.