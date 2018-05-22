ДОХА, 21 травня — . Бунтівники з шиїтського руху “Ансар Алла” (хуситы) випустили ракету по турецькому судну в Червоному морі, навпаки утримуваного хуситами порту Ходейда, повідомив у понеділок на прес-конференції представник воюючою в Ємені арабської коаліції Турки аль-Малікі.

© РИА Новини / Олександр ЮрьевСаудовские ППО збили запущену з Ємену балістичну ракету”Хуситы днями випустили ракету по турецького судна, яке перевозило пшеницю, коли судно знаходилося навпроти узбережжя Ходейды”, — сказав аль-Малікі.

Він не уточнив, які саме пошкодження отримало судно.

Аль-Малікі також заявив, що хуситы утримують гуманітарну допомогу, яка була спрямована йеменцам, коли почався місяць мусульманського посту Рамадан.