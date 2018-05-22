МОСКВА, 21 травня — . Відвідувачі національного парку Найробі в Кенії зняли на відео сутичку декількох львів. Сутичка собак і гієн потрапила на відео

Як йдеться у коментарі до ролика, хижаки Черу і Сем захищали свою територію від вторгнення чужого лев’ячого прайду. На записі видно, як Черу вступає в сутичку з кількома представниками зграї. До них одразу підбігають ще кілька хижаків.

Відігнавши непроханих гостей, господарі території трохи відпочили, проте через декілька секунд вирішили відправитися навздогін за зграєю.

Користувачі YouTube оцінили старання Черу і Сема захистити свій “будинок”.

“Ви зайшли не в той район, хлопці”, — пожартував Francesco Brosolo.

“Що ви робите? Це наша вулиця, чувак!” — написав Atticus.