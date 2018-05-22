БУЕНОС-АЙРЕС, 21 травня — . Іран без атомної угоди може почати нову ядерну програму, заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і розповів про плани обговорити цю проблему з держсекретарем США Майком Помпео.

© РИА Новини / Сергій МамонтовИран пригрозив судом США через заяв ПомпеоПомпео виступив у понеділок з програмною промовою, виклавши список з 12 вимог до Ірану після одностороннього виходу Вашингтона з міжнародних домовленостей з Тегераном. Помпео зажадав від Ірану дотримуватися всі основні положення Спільного всеосяжного плану дій, якого США вийшли, а також ряд інших вимог, що стосуються політики іранського керівництва в регіоні і в власній країні.

“Ми вважаємо, що без цієї угоди з Іраном) ми можемо зіткнутися з ризиком того, що Іран знову почне ядерну програму, що йде врозріз з інтересами безпеки не тільки Німеччині, але і всієї Європи”, — сказав німецький міністр, виступаючи за підсумками міністерської зустрічі G20 в Буенос-Айресі.

© REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoПомпео назвав умови для нової угоди США з Іраном”Тому ми хотіли б продовжувати діяти в рамках цієї угоди в майбутньому не лише з нашими партнерами в Європі, але і з іншими підписантами”, — продовжив він.

Міністр також зазначив, що обговорить іранську тематику на майбутній зустрічі з главою держдепартаменту США.

Мас відзначив важливість ролі G20 в тому, що стосується багатостороннього участі у вирішенні світових проблем. “Дуже важливо, щоб G20 виробила чітку відповідь за цими темами”, — сказав він.