ВАШИНГТОН, 21 травня – . Генеральний інспектор міністерства юстиції США вивчить дії підлеглого йому відомства і Федерального бюро розслідувань щодо передвиборного штабу Дональда Трампа в 2016 році, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Олексій АгарышевВ США перевірять “російське” розслідування ФБР на політичні мотиви

“За підсумками зустрічі з президентом (США) міністерство юстиції попросив генерального інспектора розширити розслідування, щоб включити в нього будь-які порушення в тактиці ФБР або мін’юсту щодо передвиборного штабу (Дональда) Трампа”, — йдеться в заяві прес-секретаря.

Генеральний інспектор мін’юсту — незалежний від міністра чиновник, який відповідає за перевірку дотримання законності співробітниками відомства.

“Було прийнято рішення, що глава апарату Білого дому (Джон) Келлі негайно організовує зустріч з ФБР, мін’юстом та офісом директора національної розвідки з лідерами конгресу, щоб вивчити абсолютно секретну та іншу інформацію, яку вони (лідери конгресу) запросили”, — додала Сандерс. © AFP 2018 / Mandel NganТрамп зажадав з’ясувати, втручалася ФБР в передвиборчу кампанію

Раніше газета New York Times з посиланням на джерела повідомляла, що інформатором ФБР був екс-співробітник адміністрації, який викладає у Великобританії, відомий у Вашингтоні і раніше також був джерелом інформації для ЦРУ. На прохання ФБР інформатор зустрічався з працівниками штабу Джорджем Пападопулосом і Картером Пейджем, щоб з’ясувати, чи співпрацювали вони з Росією. Видання зазначало, що інформатор є “американським громадянином, викладає у Британії”. Видання Washington Post також опублікувало подібний матеріал.

У неділю Трамп зажадав від міністерства юстиції з’ясувати, втручалася ФБР в його передвиборчу кампанію.

Розслідування осудної Росії втручання в американські вибори, а також передбачуваних зв’язків президента Дональда Трампа з Росією, які спростовують в Білому домі і в Кремлі, ведеться незалежним спеціальним прокурором Робертом Мюллером, а також в конгресі США. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков називав звинувачення у втручанні у вибори “абсолютно голослівними”.