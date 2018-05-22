Питання винесуть на референдум.

Понад 100 тис. Швейцарців підписали вимогу про заборону використання пестицидів.

Якщо швейцарці проголосують «за», це буде мати значний вплив на світовий ринок, оскільки саме в Швейцарії знаходиться один з найбільших виробників пестицидів – компанія Syngenta.

Відповідно до швейцарського законодавства, підписи будуть передані у Федеральний Рада. Протягом року вимога про заборону пестицидів надійде в парламент. За два роки парламентарі повинні організувати голосування,або висунути зустрічну пропозицію, яка також стане частиною референдуму.

Тема заборони агрохімікатів активно обговорюється чиновниками ЄС протягом останнього року. Не так давно в Європі повністю заборонили використання неоникотиноидив, широко поширеної групи інсектицидів.