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Названа країна Європи, в якій можуть заборонити всі пестициди

22.05.2018

Названа страна Европы, в которой могут запретить все пестициды Питання винесуть на референдум.

Понад 100 тис. Швейцарців підписали вимогу про заборону використання пестицидів.

Якщо швейцарці проголосують «за», це буде мати значний вплив на світовий ринок, оскільки саме в Швейцарії знаходиться один з найбільших виробників пестицидів – компанія Syngenta.

Відповідно до швейцарського законодавства, підписи будуть передані у Федеральний Рада. Протягом року вимога про заборону пестицидів надійде в парламент. За два роки парламентарі повинні організувати голосування,або висунути зустрічну пропозицію, яка також стане частиною референдуму.

Тема заборони агрохімікатів активно обговорюється чиновниками ЄС протягом останнього року. Не так давно в Європі повністю заборонили використання неоникотиноидив, широко поширеної групи інсектицидів.

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