Повінь – зміна системи

Menu
Close

Туреччина налаштована на розвиток відносин з Венесуелою після минулих виборів

22.05.2018

АНКАРА, 22 травня — . Туреччина продовжить докладати зусиль для розвитку відносин з Венесуелою після минулих в цій країні президентських виборів, йдеться в заяві турецького МЗС.Ситуация в Каракасе после президентских выборов, Венесуэла Дмитро ЗнаменскийКанада знизила рівень дипломатичних відносин з Венесуелою

Чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро переміг на виборах і залишиться на посаді до 2025 року. Раніше США, Канада, Австралія та основні латиноамериканські країни відмовилися визнати підсумків венесуельських виборів.

“Сподіваємося, що результати виборів будуть сприяти зміцненню миру та стабільності в Венесуелі, а також зростанню добробуту її народу. Туреччина продовжить свої зусилля, спрямовані на всебічний розвиток двосторонніх відносин, підтримку уряду і дружнього народу Венесуели”, — йдеться в турецькому заяві.

Анкара задоволена тим, що процес голосування пройшов у мирній обстановці, наголошується в документі.

Читайте також:   Саудівський король привітав ас-Сісі з перемогою на виборах президента Єгипту
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *