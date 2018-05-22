АНКАРА, 22 травня — . Туреччина продовжить докладати зусиль для розвитку відносин з Венесуелою після минулих в цій країні президентських виборів, йдеться в заяві турецького МЗС. Дмитро ЗнаменскийКанада знизила рівень дипломатичних відносин з Венесуелою

Чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро переміг на виборах і залишиться на посаді до 2025 року. Раніше США, Канада, Австралія та основні латиноамериканські країни відмовилися визнати підсумків венесуельських виборів.

“Сподіваємося, що результати виборів будуть сприяти зміцненню миру та стабільності в Венесуелі, а також зростанню добробуту її народу. Туреччина продовжить свої зусилля, спрямовані на всебічний розвиток двосторонніх відносин, підтримку уряду і дружнього народу Венесуели”, — йдеться в турецькому заяві.

Анкара задоволена тим, що процес голосування пройшов у мирній обстановці, наголошується в документі.