МЕХІКО, 22 травня – . Опозиція об’єднання “Широкий фронт – Вільна Венесуела” закликала в понеділок громадян до єдності, а міжнародне співтовариство посилити тиск на владу країни, щоб провести нові президентські вибори. © REUTERS / Jonathan ErnstТрамп закликав владу Венесуели провести “вільні і чесні” вибори

За останніми даними Національної виборчої ради (НІК) Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро переміг на виборах і набрав 6,19 мільйона голосів виборців після підрахунку 98,78% бюлетенів. Він займе посаду глави держави в 2019-2025 роках.

“Ми хочемо підкреслити, що вирішення цього серйозного кризи полягає не у скликання нового (виборчого) шахрайства в інші дати, а у виході з диктатури і повернення народові його суверенітету шляхом справжніх вільних виборів”, — йдеться в комюніке руху.

За повідомленням “Широкого фронту”, він вже зв’язався з представниками регіонального і міжнародного співтовариства і попросив посилити тиск на влада Венесуели, які, на думку опозиції, втратили легітимність.

“Ми закликаємо народ продовжувати боротьбу проти диктатури голоду і досягти уніфікації всіх соціальних протестів, які щодня йдуть в країні”, — зазначає “Широкий фронт”.