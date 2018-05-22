МОСКВА, 22 травня — . Поліція виявила на вулиці Бейрута тіло 52-річної Фатіми Отман, яка померла від серцевого нападу. При ній знайшли ощадну книжку з 1,7 мільярда ліванських фунтів (1,1 мільйона доларів — ред.) на рахунку, передає Al Arabiya. © AFP 2018 / Daniel SorabjiДочь мільйонера розлютила користувачів соцмереж міркуваннями про бідність

За даними місцевих ЗМІ, жінка отримала поранення в ході громадянської війни в Лівані і залишилася частково паралізованою. Повідомляється, що вона займалася жебрацтвом протягом 20 років, живучи в орендованому автомобілі. При обшуку в машині знайшли ще близько п’яти мільйонів фунтів (три тисяч доларів — ред).

Поліція передала тіло Отман родичам, які проживають на півночі країни. При цьому вони залишилися вражені сумою, яку накопичила жінка.