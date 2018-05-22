БРЮССЕЛЬ, 22 травня — . Главу компанії Facebook Марка Цукерберга, який опинився у центрі скандалу з витоком даних мільйонів користувачів соцмережі, чекають у вівторок ввечері на слуханнях в Європарламенті, зустріч пройде за участю лідерів політичних фракцій, які домоглися від спікера організації трансляції в інтернеті. © AP Photo / Steven ЅеппеВ Європарламенті зажадали зробити слухання з Цукербергом відкритими

Запрошення Цукербергу було направлено керівництвом Європарламенту ще в кінці березня. Голова Європарламенту Антоніо Таяні заявляв, що в ЄС хочуть знати, не використовувалися дані користувачів Facebook в ході президентських виборів в США і під час референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС.

Спочатку в Facebook запропонували направити до Брюсселя віце-президента компанії Джоеля Каплана, але європарламентарі з цим не погодилися.

На початку квітня Єврокомісія отримала лист від компанії Facebook з підтвердженням, що дані до 2,7 мільйона користувачів в Європі могли потрапити в розпорядження компанії Cambridge Analytica.

© AFP 2018 / Kimihiro НоѕһіпоВ Європарламенті повідомили, що Цукерберг погодився приїхати на слушанияИ лише в середині травня Цукерберг погодився приїхати на слухання в Європарламент для обговорення наслідків скандалу. Однак спочатку планувалося провести закриту зустріч, а за її підсумками розповісти громадськості про слухання.

Такий поворот подій не влаштував більшість парламентських фракцій, які розгорнули минулого тижня в інтернеті кампанію за проведення відкритих слухань. “П’ять з восьми політичних фракцій, що представляють більшість депутатів Європарламенту, спонукають голови Європарламенту Таяні відкрити зустріч з Цукербергом, організувавши пряму трансляцію”, — повідомив у п’ятницю в своєму акаунті в Twitter лідер фракції лібералів та демократів Гі Верхофстадт.

У результаті В понеділок стало відомо, що спікер Таяні погодився організувати трансляцію, “особисто обговоривши з Цукербергом” зміна формату.

© AP Photo / Eric RisbergПредставитель ЕК провів переговори з Цукербергом щодо скандалу з утечкойПосле скандалу навколо компанії Cambridge Analytica влади ЄС посилюють діючі правила поводження з особистими даними користувачів соцмереж. В кінці квітня ЄК також представила пакет заходів з протидії “помилковим новинам” у соцмережах і ЗМІ, які передбачають серед іншого розробку галузевого кодексу правил, зміни в процедурах розміщення політичної реклами, створення загальноєвропейської платформи з перевірки достовірності інформації. При цьому єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг заявив, що влада ЄС не мають наміру вводити якусь цензуру в соцмережах.

Раніше ЗМІ повідомили, що співпрацювала з Дональдом Трампом під час передвиборної кампанії Cambridge Analytica отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Тепер Cambridge Analytica підозрюється в тому, що на підставі зібраних даних дослідники оцінювали політичні уподобання виборців і показували їм рекламу, яка потрапляла у зону їх інтересів. Генпрокурор штату Массачусетс оголосила про початок розслідування відносно Facebook і Cambridge Analytica. Розслідування проводяться і у Великобританії.