МОСКВА, 22 травня — . Київ готовий розглянути всі варіанти для звільнення з російської в’язниці українця Олега Сенцова, в тому числі його обмін на главу Україна Кирила Вишинського, заявила прес-секретар МЗС України Мар’яна Беца. © REUTERS / StringerКрымский оператор Wi-Fi запустив акцію на підтримку Кирила Вишинського

“Головна мета, як для МЗС, так і для уряду — це звільнення політв’язнів. Якщо це станеться з допомогою будь-якої третьої країни — ми будемо тільки раді. Все можливо. Я не можу розкривати всіх деталей… Можу сказати одне, що переговорний процес не зупиняється”, — відповіла Беца на питання журналістів про можливість обміну Вишинського на Сенцова, її слова наводить український П’ятий канал.

Сама Беца пізніше уточнила позицію МЗС. “Неправильна і хибна цитата, головна мета як для МЗС, так і для уряду — звільнення політв’язнів”, — написала вона в Twitter.

Генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов раніше, говорячи про можливості обміну, заявив, що в даний момент “всі засоби хороші” і журналіст повинен бути на волі, але рішення має прийняти сам Вишинський. При цьому він звернув увагу, що Сенцов засуджений за тероризм і підривну діяльність, а Вишинський нічим подібним не займався, “тобто цей обмін буде, звичайно ж, не еквівалентним, свідомо”.Акція журналістів на підтримку Кирила Вишинського© РИА Новини / Євген БиятовНа акцію на підтримку Кирила Вишинського до будівлі посольства України в центрі Москви прийшли журналісти багатьох російських ЗМІ. “Це дуже скидається на інквізицію, коли людині пред’являють абсолютно абсурдне звинувачення в тому, що він не скоював і навіть не міг здійснювати і потім просто його знищують”, – зазначив генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов. Євген БиятовНа акцію на підтримку Кирила Вишинського до будівлі посольства України в центрі Москви прийшли журналісти багатьох російських ЗМІ. “Це дуже скидається на інквізицію, коли людині пред’являють абсолютно абсурдне звинувачення в тому, що він не скоював і навіть не міг здійснювати і потім просто його знищують”, – зазначив генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов. Євген БиятовАкция біля будівлі посольства України почалася в Леонтіївському провулку в 14.00 мск. Євген БиятовАкция біля будівлі посольства України почалася в Леонтіївському провулку в 14.00 мск. Антон ДенисовПикет був узгоджений з владою Москви. Антон ДенисовПикет був узгоджений з владою Москви. Антон ДенисовЖурналиста Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Антон ДенисовЖурналиста Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Антон ДенисовХерсонский міський суд 17 травня ухвалив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави. Антон ДенисовХерсонский міський суд 17 травня ухвалив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави. Євген БиятовУкраинские силовики також провели обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі вже викликали 47 осіб. Євген БиятовУкраинские силовики також провели обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі вже викликали 47 осіб. Євген БиятовВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Євген БиятовВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Євген БиятовНа акцію на підтримку журналістів, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України прийшли близько 200 осіб. Євген БиятовНа акцію на підтримку журналістів, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України прийшли близько 200 осіб. Антон ДенисовУчастница акції біля будівлі посольства України в Москві в підтримку журналіста Кирила Вишинського. Антон ДенисовУчастница акції біля будівлі посольства України в Москві в підтримку журналіста Кирила Вишинського. /

© РИА Новини / RuptlyПолитолог про арешт Кирила Вишинського: Україна – країна “дикого поля”Українець Олег Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням в організації терактів в Криму. Цим вироком до 10 років позбавлення волі був засуджений спільник Сенцова Олександр Кольченко. Ще два фігуранта цієї справи, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв, раніше отримали по сім років ув’язнення. На початку минулого тижня Сенцов заявив адміністрації колонії на Ямалі, де відбуває покарання, про відмову від прийому їжі.

Затримання та обшуки

Главу порталу Україна Кирила Вишинського затримали в Києві вранці 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

© REUTERS / StringerСПЧ звернувся до комісара ЄС з прав людини із-за ситуації з ВышинскимПо словами дружини затриманого, у нього є проблеми зі здоров’ям і він не може обходитися без ліків.

Багатогодинні обшуки також пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких співробітників. На допит у справі викликали 47 осіб.

Через два дні Херсонський міський суд постановив помістити Вишинського на 60 днів під варту без права внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

Реакція в Росії і світі

У Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву кілька нот протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

В ОБСЄ висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з діями українських властей. Затримання Вишинського також засудили у міжнародній організації “Репортери без кордонів”.

У п’ятницю в центрі Москви перед будівлею посольства України пройшла узгоджена акція на підтримку журналістів і Україна. У ній взяли участь понад 200 осіб. © Віталій ПодвицкийСвобода слова по-українськи