КАЇР, 22 травня — . Сусідні з Лівією арабські держави — Єгипет, Туніс і Алжир – домовилися спільно оцінювати терористичну загрозу і відстежувати пересування терористів в регіоні, йдеться в заяві глав МЗС трьох північноафриканських країн, яке оприлюднив МЗС Єгипту. © AP Photo / Manu BraboБоевики напали на штаб піхотної бригади в Лівії, загинули четверо військових

“Міністри домовилися продовжити співпрацю в сфері безпеки для оцінки загроз, які представляють терористичні організації, для Лівії, трьох сусідніх країн, інших держав регіону. Сторони мають намір активізувати обмін інформацією, а також відстежувати прибуття в регіон терористів з “гарячих точок” на Близькому Сході і в світі”, — наголошується в заяві за підсумками переговорів глав МЗС трьох арабських країн в Алжирі.

Сусідні з Лівією країни також висловили прагнення до якнайшвидшого політичного врегулювання в цій країні. Якщо внутрішній лівійський конфлікт затягнеться, то це призведе до ще більшої напруженості, розгулу насильства і тероризму”, йдеться в документі.

У Лівії зараз панує двовладдя — на сході засідає обраний народом парламент, а на заході в столиці Тріполі править сформований за підтримки ООН і Євросоюзу уряд національної згоди на чолі з Фаезом Сарраджем. Влади східної частини країни діють незалежно від Тріполі і співпрацюють з національною армією на чолі з Халіфою Хафтаром, яка веде затяжну війну з бойовиками.