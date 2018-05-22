ТБІЛІСІ, 22 травня – . Двостороннє співробітництво Грузії і США, ситуація в регіоні та торгово-економічні відносини були головними темами обговорення під час зустрічі грузинського прем’єр-міністра Георгія Квірікашвілі і помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Уэсса Мітчелла у Вашингтоні, повідомляє адміністрація уряду. © Фото : AgnosticPreachersKidСША стурбовані закриттям КПП на кордоні Південної Осетії та Грузії

“Сторони обговорили відносини між Грузією і США, серед них торгово-економічний напрям і активізація співпраці у культурній та освітній сферах. Помічник держсекретаря США ще раз підкреслив досягнутий Грузією прогрес і особистий внесок прем’єр-міністра в успішному здійсненні реформ”, — сказано в заяві, поширеній прес-службою грузинського уряду.

За даними відомства, Мітчелл зазначив, що США підкреслюють роль Грузії в напрямку розвитку регіонального співробітництва.

Прем’єр і помічник держсекретаря також обговорили майбутній саміт НАТО в Брюсселі і відзначили перспективу Грузії на шляху євроатлантичної інтеграції.

“США підтримують прагнення Грузії до НАТО і разом із союзниками підтвердять на саміті успіх країни на цьому шляху”, — зазначено в заяві.

Візит грузинської урядової делегації до США триватиме до 23 травня.