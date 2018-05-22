ЛОНДОН, 22 травня — , Марія Тютюн. Голова комітету з цифровим технологіям британської палати Деміан Коллінз направив у Facebook черговий лист з питаннями засновнику і главі компанії Марка Цукерберга, у тому числі щодо можливого втручання Росії у політичні процеси інших країн. © AP Photo / Steven ЅеппеВ Європарламенті зажадали зробити слухання з Цукербергом відкритими

Комітет проводить розслідування під назвою “Фейкові новини”. В його рамках парламентарії вивчають, в тому числі, питання про нібито мало місце втручання Росії референдум з Brexit 2016 року. В кінці квітня перед комітетом виступив директор Facebook за технологіями Майк Шрепфер, однак його відповіді визнали незадовільними.

У вівторок Цукерберг відповість по відеозв’язку на питання європарламентарів. “Комітет також поділився текстом листа з європарламентарями і з тими, хто буде присутній на зустрічі в Європейському парламенті, щоб вони могли задати ці питання безпосередньо пану Цукербергу, який відкинув кілька запрошень виступити перед комітетом”, — йдеться в переданому в повідомленні британського парламентського комітету.

Питання комітету зберігаються за кількома темами. Так, британські парламентарії просять Цукерберга поділитися детальної інформації про те, що Facebook стало відомо про порушення з боку британської аналітичної компанії Cambridge Analytica. Депутати цікавляться “параметрами і використанням політичної реклами на платформі і тим, скільки російських грошей було витрачено на політичну рекламу”, а також “серйозними проблемами, оточуючими “фейкові” сторінки”.

Коллінз зажадав від Facebook відповісти на лист до 4 червня.

“Якщо Facebook дійсно визнає серйозність цих питань, то ми розраховуємо, що пан Цукерберг захоче постати перед комітетом і відповісти на питання, що турбують не тільки британський парламент, але і десятки мільйонів користувачів Facebook в цій країні. Ми підтверджуємо наше бажання провести сесію по відеозв’язку, якщо це єдиний можливий варіант”, — йдеться в листі.