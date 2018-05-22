ВАШИНГТОН, 22 травня – . США ніколи не знімали з порядку денного військовий варіант щодо КНДР, заявив у вівторок в ефірі телеканалу Fox News віце-президент США Майк Пенс. © AFP 2018 / Jung Yeon-јеЮжная Корея відмовилася згорнути навчання із США, незважаючи на протести КНДР

“Військовий варіант ніколи не виключали”, — сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає “лівійського сценарію” щодо КНДР, якщо йому не вдасться домовитися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на запланованих на 12 червня в Сінгапурі переговорах.

Раніше агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина 12 червня в Сінгапурі через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США і КНДР продовжують підготовку до саміту. За його словами, США не отримували повідомлення від КНДР за скасування двостороннього саміту на вищому рівні.