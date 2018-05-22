ПЕКІН, 22 травня – . Кілька десятків представників світових ЗМІ зібралися в зоні реєстрації аеропорту в Пекіні, де делегація журналістів низки країн готується до вильоту на закриття північнокорейського ядерного полігону. © AP Photo / Risto BozovicПенс: США ніколи не виключали військовий варіант відносно КНДР

Присутні проводжати делегацію репортери знімають групу реєструються на рейс до Пхеньяну.

Вони активно шукають серед реєструються журналістів і запитують, чи не бояться виїжджають радіоактивного опромінення в ході відвідування церемонії закриття полігону.

Вони також цікавляться, скільки грошей північнокорейське посольство попросило за оформлення візи.

Раніше північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР ухвалила рішення провести 23-25 травня закриття ядерного полігону “Пхунгери”. Планується повністю знищити вхід на полігон, а також навколишні об’єкти. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.

Передбачається, що на заході зможуть бути присутніми журналісти з Південної Кореї, Китаю, США, Великобританії та Росії. Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Пхеньян зажадав по 10 тисяч доларів з журналістів Південної Кореї для відвідування полігону. Північнокорейське міністерство з об’єднання заявило, що не володіє такою інформацією.