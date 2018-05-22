МОСКВА, 22 травня — . Головне управління цивільної авіації Мексики призупиняє роботу авіакомпанії Damojh, у якої був орендований потерпілий крах на Кубі Boeing-737, на час проведення перевірки її діяльності, повідомляється в заяві управління. © REUTERS / Alexandre МепедһіпіВ Мексиці підтвердили загибель семи своїх громадян в авіакатастрофі на Кубі

“В результаті катастрофи, що сталася 18 травня, компанія Damojh повідомляється про початок великої позачергової перевірки… Також компанія повідомляється про тимчасове призупинення її діяльності, поки виконується перевірка”, — повідомляється в заяві.

Зазначається, що перевірка послужить “вивчення того, відповідають чи поточні умови експлуатації встановленими правилами, а також збирання інформації для сприяння розслідуванню катастрофи”.

У п’ятницю, 18 травня, Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака перебували 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.

За даними ЗМІ, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался екіпажем з Мексики.