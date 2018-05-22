Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мексика перевірить авіакомпанію, сдавшую в лізинг розбився на Кубі Boeing

22.05.2018

МОСКВА, 22 травня — . Головне управління цивільної авіації Мексики призупиняє роботу авіакомпанії Damojh, у якої був орендований потерпілий крах на Кубі Boeing-737, на час проведення перевірки її діяльності, повідомляється в заяві управління.На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018© REUTERS / Alexandre МепедһіпіВ Мексиці підтвердили загибель семи своїх громадян в авіакатастрофі на Кубі

“В результаті катастрофи, що сталася 18 травня, компанія Damojh повідомляється про початок великої позачергової перевірки… Також компанія повідомляється про тимчасове призупинення її діяльності, поки виконується перевірка”, — повідомляється в заяві.

Зазначається, що перевірка послужить “вивчення того, відповідають чи поточні умови експлуатації встановленими правилами, а також збирання інформації для сприяння розслідуванню катастрофи”.

У п’ятницю, 18 травня, Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака перебували 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.

За даними ЗМІ, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался екіпажем з Мексики.

Читайте також:   Римська прокуратура почала розслідування через ями на дорогах
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *