МОСКВА, 22 травня — . Пасажирський літак Airbus A330, що відправився з саудівського міста Медіна в столиці Бангладеш — Дакку, здійснив вимушену посадку в місті Джидда, розташованому на заході королівства. Про це повідомила газета Asharq Al-Awsat. Екстрена посадка лайнера з розбитим вітровим склом потрапила на відео

За словами представника авіаперевізника Абделя Рахмана ат-Тейиба, після зльоту капітан повітряного судна, на борту якого перебував 141 пасажир і 10 членів екіпажів, повідомив про “несправності в гідравлічному механізм переднього шасі”.

В авіакомпанії відзначили, що після кількох спроб випустити шасі літаків успішно сів без його використання. Після приземлення пасажирів і членів екіпажу евакуювали з надувним трапах.

У неділю літак турецької авіакомпанії Onur Air, що летів з Анталії до Челябінська, позапланово приземлився у Волгограді. У Волгограді причиною екстреної посадки Airbus A321 назвали розгерметизацію, в Челябінську — технічну несправність.