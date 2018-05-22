Представники країн зустрінуться в Японії.

Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн “Великої двадцятки” відбудеться 22-23 листопада 2019 року в японському місті Нагойя, повідомив глава МЗС Японії Таро Коно.

“Як наступна країна – голова G20 Японія має намір продемонструвати свою лідируючу роль у вирішенні глобальних завдань”, – заявив глава японського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі глав МЗС G20 в Буенос-Айресі в понеділок, 21 травня.

Саміт G20 на рівні глав держав розпочнеться 30 листопада і завершиться 1 грудня. Зустріч лідерів “Великої двадцятки” в столиці Аргентини стане першим самітом G20 в Південній Америці.

Раніше повідомлялося, що саміт глав держав “Великої двадцятки” в наступному році буде проходити 28-29 червня в Осаці. Міністри фінансів країн G20 зустрінуться в Фукуоці 8-9 червня.