ВАШИНГТОН, 22 травня – . Американський суд засудив підлітка з української родини до виплати понад 36,6 мільйона доларів за необережне поводження з вогнем стало причиною великої лісової пожежі в 2017 році, випливає з опублікованих у вівторок документів окружного суду штату Орегон. Антон БалашовВ Бурятії загасили всі лісові пожежі

На момент скоєння злочину йому було 15 років. Зокрема, він кинув пару петард, одна з яких і стала причиною лісової пожежі, що знищила згодом майже 20 тисяч гектарів лісу в штатах Орегон і Вашингтон у вересні 2017 року.

За даними місцевого ресурсу The Oregonian/OregonLive, батьки юнака в 2000 році переїхали в США з Одеси. Його батько в 2017 році працював кухарем, а мати була домогосподаркою, пише видання.

У рішенні суду йдеться, що захист намагалася опротестувати розмір відшкодування, посилаючись на його неконституційність і надмірність, однак суддя, прийнявши це до уваги, не погодився з доводами і залишив суму незмінною.

© РИА Новини / Валерій МельниковБолее 130 осіб гасять лісову пожежу в Казахстані за участю техникиПризнанный винним підліток може виплатити суму не повністю, але припинити виплати він зможе тільки через десять років, і тільки якщо виконає умови випробувального терміну. Зокрема, він повинен відпрацювати 1920 годин в Службі охорони лісів США, написати листи з вибаченнями 152 людям, які опинилися відрізаними вогнем, а також на адресу ряду міст, відомств, парків. Крім того, за цей час він не повинен вчиняти інших правопорушень і дотримуватися графік платежів.

Основними отримувачами відшкодування названі Служба охорони лісів (більше 21 мільйона доларів) і департамент транспорту Орегона (12,5 мільйонів доларів). Суд може призначити наглядове відомство або агенцію для розробки графіка виплат. Розмір виплат у судовому рішенні не обмовляється.