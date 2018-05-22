ВАШИНГТОН, 22 травня – . Президент США Дональд Трамп використовує як мінімум два спеціальних iPhone з обмеженими функціями: один для читання новин і публікацій в Twitter, другий тільки для розмов, повідомляє у вівторок видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі. © Fotolia / Kaspars GrinvaldsApple знайшла спосіб захистити смартфон від спецслужб

“Телефони – один з можливістю тільки робити дзвінки, інший тільки з додатком Twitter та встановленим набором новинних сайтів – видані відділом інформаційних технологій Білого дому і Агентством зв’язку Білого дому, де працюють військові, які відповідають за телекомунікаційні питання Білого дому”, — пише видання.

Незважаючи на рекомендації помічників раз в місяць міняти телефон для Twitter, Трамп відмовляється робити це, аргументуючи тим, що це “дуже незручно”, пише Politico. Експерти з безпеки не перевіряли телефон президента п’ять місяців, стверджують джерела видання. При цьому вони не уточнюють, як Трамп надходить з телефоном для розмов. Наприклад, попередник Трампа Барак Обама передавав свої телефони на перевірку кожні 30 днів.

© РИА Новини / Євгенія НовоженинаНайден спосіб вкрасти всі дані з іРһопеОднако ще одне джерело видання запевнив, що телефони для розмов регулярно міняють. iPhone з Twitter не обов’язково міняти так регулярно, так як служба безпеки контролює і його, і аккаунт, додав він.

У президентському телефон для розмов відключена функція GPS, щоб переміщення його власника неможливо було відстежити. А наявність там мікрофона та камери при нинішньому рівні технологій не представляє загрози прослуховування або підглядання, стверджує співрозмовник Politico.