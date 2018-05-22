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Глава МЗС Венесуели назвав нові санкції США незаконними

22.05.2018

МЕХІКО, 22 травня – . Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса назвав у понеділок нові санкції, введені з боку США після виборів президента Венесуели, незаконними.Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsМадуро подякував путіну за визнання підсумків виборів у Венесуелі

“Перше, що зробив президент США, — це нав’язав більше санкцій проти венесуельського держборгу … Це означає нав’язування абсолютно незаконних заходів в цьому божевіллі… Це означає продовження нав’язування (своєї волі) Венесуелі”, — заявив Арреаса.

Президент США Дональд Трамп в понеділок підписав указ, яким заборонив громадянам та юридичним особам США операції з суверенним боргом Венесуели, а також операції з державними активами цієї країни.

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