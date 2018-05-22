ТОКІО, 22 травня – . Глави МЗС Японії, Великобританії та Нідерландів підтвердили намір країн про тісну співпрацю з іранською ядерною програмою з метою стабілізації ситуації в регіоні. Наталія СеливерстоваСША закликають всі країни приєднатися до нових санкцій проти Ірану

Зустрічі глави японського МЗС Таро Коно з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком і британським колегою Борисом Джонсоном відбулися на полях міністерської зустрічі G20 в Буенос-Айресі.

“Сторони обмінялися думками щодо ядерної угоди з Іраном і підтвердили намір тісної взаємодії для стабілізації ситуації в регіоні”, — йдеться в прес-релізі японського МЗС за підсумками зустрічей.

Ситуація навколо ВДП — Спільного всеосяжного плану дій — загострилася після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Інші члени “шістки” міжнародних посередників виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.