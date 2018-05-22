Нападники були у балаклаві.

В одному з районів Марселя на півдні Франції, невідомі в масках влаштували стрілянину з автоматів Калашникова.

В результаті інциденту одна людина отримала поранення.

Стрілянина сталася після п’яти годин вечора за місцевим часом в районі Бюссерин. Нападники перебували в трьох машинах, коли прибули на місце події. Після цього вони відкрили вогонь по групі молодих людей.

Поліція оточила місце події. Подробиць про потерпілого на даний момент немає. Нападники втекли з місця злочину.