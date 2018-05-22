МОСКВА, 22 травня — . Депутат Верховної ради Ігор Мосійчук пригрозив знищити Кримський міст через Керченську протоку. Про це він заявив в ефірі телеканалу “112 Україна”.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоВ Криму відповіли на плани Порошенко використовувати міст на півострів”Керченський міст — це ворожа інфраструктура. Чому ворожа? Тому що вона поєднує окуповану територію з материковою частиною країни-агресора. Звичайно, при звільненні Криму, при подальшій деокупації, це — стратегічний об’єкт”, — заявив він.

Мосійчук додав, що будь-яка країна, яка знаходиться в стані війни за свою територію, прагне знищити ворожу інфраструктуру міст, залізничний пункт, аеропорт.

На уточнююче питання, чи буде він особисто знищувати міст, депутат відповів, що неодмінно б зробив це, будучи міністром оборони.

Стаття The Washington Examiner

© РИА Новини / Євген ОдиноковПранкеры розіграли покликав розбомбити Кримський міст журналистаНа минулого тижня на сайті журналу The Washington Examiner в розділі думок з’явилася стаття журналіста Тома Рогана, в якій він написав, що Кримський міст сам по собі — “обурливе образу України як нації, і пропонує наносити по ньому удар, незважаючи на “можливі” відповідні заходи.

З точки зору журналіста, пошкодивши міст, Київ пошле Москві “безпомилковий сигнал” про те, що українці не готові прийняти формальне визнання нібито “вкраденої” території.

Пізніше журналіст уточнив, що при ударі ніхто не повинен постраждати. В іншому Роган не шкодує про написане.

Слідчий комітет завів на Рогана і редактора тижневика Washington Examiner, в якому вийшла провокаційна стаття, кримінальну справу, угледівши в публікації “ознаки публічних закликів до терористичної діяльності на території Російської Федерації”.

Кримський міст

© РИА Новини / Олексій МальгавкоУкраинский націоналіст розповів про фотографії Кримського мосту над кроватьюМост через Керченську протоку — найбільший в Росії, його довжина 19 кілометрів. Автомобільний рух по магістралі запустили на півроку раніше спочатку встановленого терміну.

Зараз в’їзд на міст дозволений легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в жовтні 2018 року, поїздів — в кінці 2019-го.

По мосту, яка має дві смуги в кожному напрямку, дозволено їздити зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, зупинятися заборонено.

Урочиста церемонія відкриття відбулася 15 травня. Володимир Путін за кермом КамАЗа подолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше ніж за чверть години.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоНа Україні пообіцяли покарати блогера за поїздку по Кримському мостуКрым увійшов до складу Росії в березні 2014 року за підсумками референдуму, проведеного після перевороту в Києві. Переважна більшість жителів (більше 95%) проголосували за возз’єднання з РФ.

Багато представників України і західних країн називають територію Криму окупованою. Москва не раз нагадувала про те, що жителі проголосували за возз’єднання з Росією демократичним шляхом, у відповідності з нормами міжнародного права. Володимир Путін і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляли про те, що питання Криму закрито остаточно.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами