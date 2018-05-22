МОСКВА, 22 травня — . Один з найбільш високопоставлених релігійних католицьких діячів Австралії архієпископ Филип Вілсон визнаний винним у приховуванні випадки сексуальної наруги над дитиною, повідомляють місцеві ЗМІ. Михайло ВоскресенскийВ Тюмені розшукують чоловіка, який поглумився над дівчинкою

Архієпископ Вілсон, 67 років, був звинувачений в приховуванні злочинів у 2015 році. Передбачалося, що Вілсон знав, що священик Джеймс Флетчер у 1970-х роках поглумився над 10-річним хлопчиком, але не повідомив про це в поліцію. Адвокати Вілсона наполягали, що справа має бути закрита, так як архієпископ хворіє на хворобу Альцгеймера.

“Я вважаю, що злочин доведено”, — наводить видання Australian слова судді зі штату Новий Південний Уельс Роберта Стоуна.

За даними телеканалу ABC, Вілсон залишиться на волі під заставою за умови, що він з’явиться на винесення вироку 19 червня. Найсерйозніше покарання, яке може отримати Вілсон — два роки в’язниці.