ТОКІО, 22 травня – . Південна Корея висловила жаль у зв’язку з неможливістю південнокорейських журналістів вилетіти в КНДР разом з представниками міжнародних ЗМІ для висвітлення робіт по демонтажу ядерного полігону Пхунгери. © AP Photo / Risto BozovicПенс: США ніколи не виключали військовий варіант відносно КНДР

“Ми шкодуємо, що південнокорейські журналісти не змогли вилетіти (в КНДР – ред.) у зв’язку з відсутністю дій з боку КНДР, незважаючи на те, що КНДР запросила журналістів з Південної Кореї до висвітлення демонтажу ядерного полігону Пхунгери в період з 23 по 25 травня”, — йдеться в заяві, оприлюдненій південнокорейським міністерством у справах національного об’єднання.

У повідомленні підкреслюється, що влада Південної Кореї “сподіваються, що КНДР зробить практичні кроки для завершення денуклеаризації Корейського півострова і встановленню миру в регіоні.

“Ми знову підкреслюємо, що мета Пханмунджомской декларації, яка була укладена між двома Кореями, — покласти край конфронтації і антагонізму… і рухатися до нової ери примирення, миру і процвітання”, — наголошується в заяві.

© AFP 2018 / Jung Yeon-јеЮжная Корея відмовилася згорнути навчання із США, незважаючи на протести КНДРОбещание закрити полігон в Пхунгери “за непотрібністю” дав у квітні на саміті з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном керівник КНДР Кім Чен Ин. Однак після початку американо-південнокорейських військових навчань, які розглядаються в Пхеньяні як “репетиція” війни на Корейському півострові, КНДР скасувала зустріч на рівні міністрів з реалізації домовленостей саміту, пригрозила відмовитися від зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом і тепер відмовляється приймати список журналістів з Південної Кореї, яких збиралася запросити на полігон.

Згідно з повідомленнями південнокорейських ЗМІ з Пекінського аеропорту, група південнокорейських журналістів не змогла пройти на посадку на рейс в КНДР разом з представниками ЗМІ з США, Великобританії, Росії та Китаю.