ТОКІО, 22 травня – . Колишній прем’єр-міністр Японії Есиро Морі заявив, що Японія змушена йти за США, так як знаходиться під їх захистом, і що він просив російського президента Володимира Путіна звернути на це увагу. © AFP 2018 / Yoshikazu ТѕипоТокио має намір співпрацювати з Амстердамом і Лондоном з іранської проблеми

Морі розповів в інтерв’ю газеті “Санкей”, що таку позицію він висловив в бесіді з Путіним два роки тому.

“Коли я зустрівся з Путіним два роки тому, я сказав йому наступне: “Японія оточена країнами, що володіють ядерною зброєю. Якщо вони його застосують, ви прийдете до нас на допомогу?” — наводить видання слова колишнього прем’єра Японії.

“У вас немає зобов’язання допомагати нам. Між нами немає навіть мирного договору. Але США прийдуть нам на допомогу. Це може прозвучати не дуже добре, але Японія зв’язана зобов’язанням слідувати за США”, — продовжив Морі.

Морі очолював японський уряд у 2000-2001 роках.

© AP Photo / Jacquelyn MartinМэттис відвідає Японію в июнеОтношения Росії і Японії довгі роки затьмарює відсутність мирного договору. Японія претендує на острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний.

У 1956 році СРСР і Японія підписали Спільну декларацію, в якій Москва погоджувалася розглянути можливість передачі Японії Хабомаї і Шикотана після укладення мирного договору, а доля Кунашира і Ітурупа не зачіпалася. СРСР розраховував, що Спільна декларація поставить крапку в суперечці, Японія вважала документ лише частиною вирішення проблеми, не відмовляючись від претензій на всі острови. Наступні переговори ні до чого не привели, мирний договір так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і суверенітет РФ над ними сумніву не підлягає.