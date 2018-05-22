ТОКІО, 22 травня – . Глави МЗС Японії, Великобританії та Нідерландів підтвердили необхідність продовжувати максимальний тиск на КНДР з метою вирішення проблеми навколо ядерної та ракетної програм Пхеньяну. Ілля ПиталевЮжная Корея шкодує, що її журналісти не змогли полетіти в КНДР

Зустрічі глави японського МЗС Таро Коно з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком і британським колегою Борисом Джонсоном відбулися на полях міністерської зустрічі G20 в Буенос-Айресі.

“Глава МЗС (Японії – ред.) Коно пояснив фундаментальну позицію Японії, в тому числі щодо знищення зброї масового ураження КНДР. Сторони схожі позиції щодо необхідності збереження максимального тиску (на КНДР – ред.) з боку міжнародного співтовариства і підтвердили намір тісної взаємодії по цьому питанню”, — йдеться в прес-релізі японського МЗС за підсумками зустрічей.

Незважаючи на ослаблення напруженості на Корейському півострові на тлі відбувся 27 квітня першого за 10 років саміту між лідерами Південної Кореї і КНДР, уряд Японії продовжує наполягати на необхідності збереження максимального тиску на Пхеньян до прийняття ним конкретних кроків щодо денуклеаризації.

© AP Photo / Risto BozovicПенс: США ніколи не виключали військовий варіант щодо КНДРВ наприкінці квітня відбувся перший за 10 років саміт між лідерами Південної Кореї і КНДР. Кім Чен Ин став першим північнокорейським керівником, який перейшов через військово-демаркаційну лінію в зону відповідальності Південної Кореї. За підсумками саміту було прийнято спільну декларацію, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання.

Однак у вівторок КНДР ухвалила рішення про скасування запланованих на 16 травня переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через навчань Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня.