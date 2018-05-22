Скромна, витончена перша Леді, яка намагається бути іконою стилю і зразковою дружиною. Але що насправді приховує дружина Президента

Дивацтва в біографії Марини Порошенко, в дівоцтві Переведенцовой, починаються з самого народження жінки. В її офіційній біографії зазначено, що народилася вона в 1962 році в Києві. Але от тільки її батько Анатолій Переведенцев уродженець Липецька і за багатьма даними проживав і працював він саме в Росії. Губернатор Липецької області Олег Корольов заявляв, що Марина народилася там, а її родина мешкала на вулиці Желябова.

В Україну вони переїхали тільки після того, як батько отримав посаду першого заступника міністра охорони здоров’я УРСР. У багатьох джерелах, місце народження жінки було вказано, як Липецьк і швидко виправлено, після того, як Порошенко став Президентом. Цей факт підтверджує і те, що до подій Евромайдана Марина належала до УПЦ Московського патріархату, тільки потім вирішивши змінити свої уподобання. У Київській школі дівчина вчилася добре, не була відмінницею, але виявляла талант. За словами шкільної вчительки, дівчинка намагалася брати участь у різних олімпіадах. Після отримання середньої освіти, вирішує стати лікарем і закінчує медичний університет імені Богомольця. Потім влаштовується на роботу в кардіологічне відділення Жовтневої клінічної лікарні, але незабаром пішов у декрет, залишає свою роботу раз і назавжди.

З цього моменту потрібно розповісти про її особисте життя, адже дівчина надовго зникає із суспільного життя, проводячи весь свій час вдома з чоловіком. З Петром Порошенко, за словами самої Марини, вона познайомилася, будучи ще студенткою, на дискотеці. Незважаючи на те, що дівчина була на три роки старший, між ними спалахнула любов. Марина розповідала, що в Петрі її приваблювала брутальність. Він був майстром спорту з вільної боротьби та дзюдо. Але ось мати була проти цього шлюбу. Пізніше Марина жартувала, що мама просто переживала, що вони юні, але насправді, жінка бачила в Петрі звичайного бандита. Одружилися Марина з Петром вже через рік після знайомства в 1984, дівчина на той момент вже була вагітна. Вже в 1985 вона народила першого сина – Олексія. У той час Петю забрали в армію, а він повернувся вже після пологів.

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З цього моменту Марина вирішує повністю відмовитися від своєї кар’єри, ставши простою домогосподаркою. Навіть після того, як Порошенко став відомий в українській політиці, Марина завжди намагалася триматися в тіні свого чоловіка. У 2000 році вона народила двох дочок-двійнят Євгенію і Олександру, а в 2001 сина Михайла.

Щоб прилаштувати свою дружину Петро заснував Благодійної фонд і зробив жінку головою цієї ради. Але от тільки з її керівництвом було пов’язано кілька скандалів. Один з найгучніших полягав у тому, що жінку звинуватили в простому крадіжці. Журналісти європейського видання «Luxembourg Herald» провели розслідування і з’ясували, що в Україні реєструвалося величезна кількість фондів, куди переводилися гроші в якості гуманітарної допомоги зі США з Європи. Тільки от всі ці компанії виявлялися липовими і швидко закривалися, а гроші, що призначалися для дітей-інвалідів, виводилися в офшори.

«Ця діяльність перебуває під патронатом Марини Порошенко, яка особисто «курирує» процес надходження коштів на рахунки фондів і бере активну участь в акціях цих фондів, — писали співробітники видання.

У 2017 році Президент підписує указ про створення Українського культурного фонду, який повинен був виділяти гроші на національно-культурний розвиток країн. А вже в 2018 його головою стає не хто інший, як дружина Порошенка. Найцікавіше, що співробітники фонду, керуючі тисячами і мільйонами гривень платників податків навіть не повинні надавати електронні декларації про свої доходи

Скандал виник і з самим процесом призначення. Виявляється, що з представлених кандидатів на цей пост просто не було кого вибирати, адже серед них була тільки Марина. Ще цікавіше вийшло і з освітою жінки. Вона заявляла про те, що закінчила Національну академію культури і мистецтв, але от тільки майже всі викладачі одностайно заявили, що ніколи не бачили на своїх парах таку студентку.

Залишає бажати кращого і її знання української мови і класики літератури. Жінка часто заявляла про те, що її улюблений письменник – Шевченко і навіть намагалася прочитати його вірші на публіці. Але ось спочатку вона замінювала половину слів у поемі «Неофіти» на російські, а потім не змогла згадати уривок з «Заповіту», з працею прочитавши його з підручника літератури.