У самому центрі Києва, біля Бессарабського ринку, працює одна з найбільш парадоксальних стоматологічних клінік країни.

Тут, у старовинному погано відремонтованому будинку з високими стелями трудяться чудові лікарі, професіонали, які, отримуючи мізерну державну зарплату, видають «на–гора» «чорний нал» для свого керівництва. Причому, видають його у величезних кількостях: за приблизними оцінками – від 500 до 700 тис. грн. у місяць!

Гроші по ланцюжку йдуть від директора стоматцентра Миколи Савченка – безпосередньо ректору академії Юрія Вороненка, а також його найближчого оточення. І, можливо, вище. А ось на потреби лікарів, ремонт кабінетів, закупівлю сучасного обладнання засобів вже, на жаль, не залишається…

Від півмільйона «чорної» готівки і зарплати 3,5 тис. грн

Зовсім недавно з редакцією сайту «Антикор» на умовах анонімності зв’язалися лікарі стоматологічного практико–навчального центру Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Нам, а також деяким громадським організаціям, які займаються боротьбою з корупцією, вони розповіли про утиск своїх прав, про корупцію, самодурстві директора, постійному пресингу з боку адміністрації, загрози – й постійному вимаганні грошей.

Втім, «Антикор» і громадські стали вже третіми, з ким намагалися вирішити свої проблеми стоматологи. Першим було відкритий лист на ім’я ректора національної академії Юрія Вороненка. Другим етапом стало звернення до Моз. Лікарі сподівалися, що держчиновники надішлють комісію, яка зверне увагу на порушення фінансової дисципліни, захистить їх від свавілля адміністрації. Але замість очікуваного розбору польотів незабаром стало відомо: ректор не збирається реагувати на скарги лікарів, вважаючи корупцію в стоматцентрі абсолютно прийнятною. І навіть більше: пан Вороненко «вирішив питання», заблокувавши скаргу лікарів і в Моз – через одного із заступників міністра, пана Лінчевського. А тому замість допомоги доктора почули погрози…

Стоматологічний центр академії знаходиться на бюджетному фінансуванні. Гроші надходять з Міністерства охорони здоров’я через бухгалтерію Національної медакадемії – причому, не тільки на заробітну плату персоналу, але і на витратні матеріали.

Втім, скільки саме надходить, на які потреби витрачається: питання, як ми розуміємо, досить делікатний, щоб на нього відповідати публічно. Напевно, саме так думає ректор академії Юрій Вороненко. І треба розуміти, саме тому на веб–сторінці стоматологічного центру, розміщеної на сайті академії, останній звіт за використання лікарських засобів, що закуплені за кошти держбюджету України, датується … 2015 роком!

Хоча гроші директор стоматцентра Микола Савченко отримував і у 2016 і 2017 і навіть в нинішньому році. Однак, скільки саме, куди вони були використані і взагалі, наскільки ефективно витрачаються тут кошти платників податків, офіційний сайт академії скромно замовчує. У розмові з активістами директор назвав винною в такій ситуації адміністрацію Нацакадемії.

Ми розуміємо, що після появи у світ цієї статті адміністрація Національної медичної академії може внести зміни на своєму веб–сайті, тому публікуємо тут скріншот, зроблений у день, коли цей матеріал готувався до публікації.