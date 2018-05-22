ЛУГАНСЬК, 22 травня — . Українські силовики чотири рази за минулу добу обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки, заявили в прес-службі народної міліції ЛНР.

© РИА Новини / СтрингерВ ЛНР заявили про прибуття українських диверсантів до лінії зіткнення”За минулу добу українські силовики чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши БМП-1 і гранатомети”, — повідомили в прес-службі у вівторок вранці.

За даними відомства, обстрілу зазнали райони поблизу населених пунктів Калиново і Веселгоровка. Всього по території республіки були випущені понад 115 снарядів.

“За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення і військовослужбовців немає”, — додали в прес-службі.

У свою чергу, представники операції Об’єднаних сил України (ООС) заявили, що за минулу добу зафіксовано 53 випадки обстрілу своїх позицій у Донбасі, двоє військовослужбовців загинули, ще дев’ять поранені.

© РИА Новини / Сергій АверинНаблюдатели і співробітники МНС потрапили під обстріл в Горлівці, заявили в ДНРПрезидент України Петро Порошенко 30 квітня підписав указ про завершення антитерористичної операції в Донбасі, яка тривала більше чотирьох років. Замість цього в регіоні почалася операція Об’єднаних сил. На думку Києва, попередній формат операції вже вичерпав себе. Тепер керівництво військовою операцією перейшло від Служби безпеки України безпосередньо до військових.

Як повідомляє прес-центр операції в Facebook, ополченці “53 рази порушували режим припинення вогню”. “Під час бойових дій 2 наших захисників загинула і 9 були поранені”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними, вогонь по українських позиціях вівся з 122-міліметрової артилерії, 120 – і 82-міліметрових мінометів.

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