БУЕНОС-АЙРЕС, 22 травня — . ООН повинна пристосовуватися до нових реалій і викликів, ці зусилля повинні бути підтримані державами-учасниками організації, заявив російським журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін за підсумками міністерської зустрічі G20 в Буенос-Айресі.

© Фото надане прес-службою Ради Федерації РФМатвиенко вважає, що ООН потребує реформированииОдной з тем зустрічі була роль міжнародних організацій на сучасному етапі.

“Дуже багато говорилося про роль ООН, яка не втрачається”, — сказав Панкін. За його словами, організації необхідно пристосовуватися до нових реалій, нових викликів. “Оцінюються і зусилля генерального секретаря в цьому напрямку. Найважливіше, щоб ці зусилля підтримувалися державами-членами”, — сказав заступник міністра.

За його словами, в ході зустрічі не було завдання вийти на підписання якогось документа”. “Але ті сигнали, які були звернені один до одного, до інших країн, дуже важливі, тому що G20 не є монополістом”, — продовжив дипломат.

© AFP 2018 / Don EmmertХолодная війна і реформа ООН: генсек організації позначив свою позициюЗаместитель міністра підкреслив, що G20 — це серйозне об’єднання, на яке припадає значна частка світового виробництва, торгівлі та інвестицій. “Але G20 не ексклюзивна, оскільки за межами G20 знаходиться велика частина світу, світу, що розвивається”, — нагадав Панкін.

За його словами, цей світ часто виявляється відсторонений від прийняття рішень. “Йому потрібно не тільки мати можливість подати голос, але і мати можливість впливати на ухвалення рішень у фінансових установах, що поки відбувається зі скрипом”, — зауважив дипломат.

Крім того, країнам необхідно впевнитися в тому, що існують правила гри, встановлені в рамках міжнародної законності і міжнародного права, а також у тому, що ці правила дотримуються, “і на них не закриваються очі, коли це потрібно чи це зручно кому-то”.

В цілому, зазначив заступник міністра, в ході міністерської зустрічі її учасники констатували, що є певне відчуття тривоги за майбутнє, відчуття розбалансування міжнародних відносин, економічної турбулентності.

Це насамперед виражається в тому, що держави виявляються не в силах контролювати ринки або процеси, в яких визначальну роль починають відігравати транснаціональні корпорації та спекулятивні капітали, сконцентровані в руках небагатьох на біржах декількох країн, сказав він.