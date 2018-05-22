ПЕКІН, 22 травня — . Рада глав держав Шанхайської організації співпраці (ШОС), який відбудеться 9-10 червня у китайському місті Циндао, затвердить програму співробітництва в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом на 2019-2021 роки, заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

© Sputnik / Болат ШайхиновПатрушев розповів, звідки виходить загроза тероризму і екстремізму для ШОС”В Циндао буде затверджена програма співробітництва в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом на 2019-2021 роки. Її реалізація потребує активних кроків з боку компетентних органів наших країн при координуючої ролі регіональної антитерористичної структури ШОС”, — сказав Патрушев на зустрічі секретарів радбезів ШОС.

За його словами, в умовах тривалої тенденції злиття терористичних угруповань з кримінальними колами компетентним органам країн ШОС необхідно продовжити роботу з припинення діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань.