БУЕНОС-АЙРЕС, 22 травня — . Чинити тиск на Венесуели через санкції і загрози контрпродуктивно і суперечить нормам міжнародного права, заявив російським журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін.

© AP Photo / Ariana CubillosСША пообіцяли “відновити демократію” у Венесуелі”На жаль, у світовому співтоваристві є певний розбрат стосовно того, що вважати легітимним, що нелегітимним”, — сказав заступник міністра.

Багато країн, спираючись на базові принципи міжнародного права щодо невтручання у внутрішні справи, вважають, що у Венесуелі вибори пройшли в тій обстановці, в якій повинні були пройти, і повинні бути визнані легітимними, зазначив він.

© AP Photo / Ariana CubillosВенесуэла вибрала шлях спадкоємності влади”Розгойдувати венесуельську ситуацію і тиснути на неї з допомогою загроз санкцій або економічних загроз контрпродуктивно і, власне кажучи, незаконно з точки зору міжнародного права”, — сказав Панкін.

“Але ми знаємо, що багато сусідні країни займають жорстку позицію. Я не хочу говорити, що це самостійна позиція, але вона йде в унісон з тим, як її хотів би формулювати і просувати Вашингтон. Це реальність”, — зазначив дипломат.

Країни “Групи Ліми” не визнали легітимність пройшли минулої неділі у Венесуелі виборів і оголосили про низку заходів щодо Каракаса. Так, уряди Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Гватемали, Гайани, Гондурасу, Мексики, Панами, Парагваю, Перу і Сент-Люсії домовилися про зниження рівня дипломатичних відносин з Венесуелою, для чого з Каракаса для консультацій будуть викликані посли цих країн, а послам Венесуели буде заявлений протест.