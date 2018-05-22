АФІНИ, 22 травня — , Геннадій Мельник. Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзиас заявив, що США не тиснуть на Афіни з питання про конституційний назві колишньої югославської республіки Македонія і на переговорах у Вашингтоні з держсекретарем США Майком Помпео ця тема не піднімалася. Вона обговорювалася з заступником держсекретаря Уэссом Мітчеллом, заявив Котзиас грецьким журналістам після переговорів з Помпео.

© РИА Новини / Геннадій МельникВ Греції розкритикували новий варіант назви Македонії”Не піднімався проблема Скоп’є (на переговорах з Помпео – ред.). Ми обговорили її з Мітчеллом вчора і позавчора”, — сказав Котзиас.

На питання, чи були домовленості вирішити питання, міністр відповів негативно. “Ніхто нас ні до чого не закликає, тому що Греція володіє ініціативою щодо цього питання, і всі спостерігають, як країна з активною зовнішньою політикою просуває рішення”, — цитує слова міністра прес-служба МЗС.

Без вирішення питання про найменування Республіки Македонії вона не може вступити в НАТО і Євросоюз. Греція вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави. Хоча під конституційною назвою “Республіка Македонія” країну визнають 142 держави, через позицію Греції в міжнародні організації вона входить під назвою “колишня югославська республіка Македонія”.

Котзиас сказав, що Помпео запитав про затримання двох грецьких військовослужбовців. Туреччина з 1 березня утримує двох грецьких військових, які випадково зайшли на її територію під час патрулювання.

“Нас запитали, і ми сказали, що неприйнятно для держави-члена НАТО тримати двох офіцерів грецької армії. Але, як ви знаєте, Туреччина тримає в тюрмах і кількох громадян США”, — сказав Котзиас.

© РИА Новини / Стрінгер Прем’єр Македонії оголосив можливе нову назву країни питання про постачання зброї Туреччині Котзиас відповів: “Вони також налаштовані скептично”.

Глава МЗС Греції додав, що у них була “цікава і дружня зустріч з держсекретарем США. “Ми говорили про проблеми нашого регіону, особливо в Східному Середземномор’ї і на Близькому Сході. Раніше ми обговорювали це з Мітчеллом. Я думаю, що відносини двох держав йдуть в позитивному напрямку. Я підкреслив необхідність забезпечення безпеки і стабільності в регіоні, і більш детально розповів про позиції Туреччини і необхідності підтримки Республіки Кіпр в її міжнародних права, що Кіпр не слід розглядати як “проблему” тільки ООН, а як суверенна держава з певними ролями і можливостями в регіоні”, — сказав Котзиас.

Глава МЗС Греції знаходиться в США в п’ятиденної поїздки.