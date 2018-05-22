На даний момент відомо про 65 загиблих.

Через спекотну погоду у найбільшому місті Пакистану – Карачі – загинули 65 осіб. Напередодні стовпчик термометра тут піднявся до 44 градусів за шкалою Цельсія, повідомляє Reuters у вівторок, 22 травня.

“Протягом останніх трьох днів загинули 65 осіб. Їхні тіла знаходяться в моргах і лікарі підтвердили, що причиною смерті став обумовлений спекою інсульт”, – розповів Файсал Эдхи, який керує соціальним фондом Эдхи.

За його словами, більшість смертей сталися в бідних районах Карачі.

Відзначається, що спека збіглася за часом з відключеннями електроенергії та ісламським священним місяцем Рамадом, коли більшість мусульман не їдять і не п’ють протягом дня.

Агентство нагадує, що в 2015 році з-за спеки в Карачі загинули понад 1300 осіб. Тоді морги міста виявилися переповненими. Тіла деяких померлих залишалися на вулицях.