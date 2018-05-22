У Донецькій області під час отримання хабара від підприємця правоохоронці затримали 51-річного керівника митного поста “Маріуполь-спеціалізований” Донецької митниці ДФС — “Т”.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

“Встановлено, що 51-річний чиновник вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 15000 гривень. За ці кошти митник пообіцяв не перешкоджати митного оформлення при здійсненні імпорту автотранспортних засобів”, — йдеться в повідомленні.

Зараз чиновник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що оперативні дії в рамках кримінального провадження проводило слідче управління прокуратури Донецької області спільно з працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.