У селі Єлизаветівка Петриківського району на Дніпропетровщині місцеві депутати узаконили цифрові гроші — криптовалюту.

Сільський голова придбав для кожного жителя села за однією криптоединице під назвою кардан ейда.

— Купив на кожного, хто має право голосу. Витратив свої 534 долара (приблизно 14 тис. грн. — ГПУ), — каже сільський голова Максим Голосний. — Тоді один кардан ейда коштував 14 центів. Зараз — 25,6. Вигідно.

На сесії сільради депутати дозволили фінансові операції з цифровими грошима. В придбання кріптовалюти хочуть вкладати бюджетні кошти.

— Спочатку потрібно внести зміни в статут територіальної громади. Другий етап почнеться, коли отримаємо відповіді від СБУ, НАБУ, Нацбанку і Верховної Ради. Подали запит щодо заборони або обмеження у використанні бюджетних коштів із сегмента перевиконання на придбання кріптовалюти, — додає Максим Голосний.

— Голова розбирається в комп’ютерних технологіях. Розбагатіти на цих грошах зможе, якщо буде активно ними торгувати або почати їх збільшувати. Для цього у селі потрібно встановити потужні комп’ютери, а це незаконно, — розповідає бізнес-консультант Андрій Степановський.