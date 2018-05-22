Нервові ворушіння почалися в колі “любих друзів” Порошенко. Петро Олексійович ось-ось перетвориться на гарбуз, чи то пак пролетить повз крісла Президента і крісла прем’єра, але які-небудь гарантії собі за мирний відхід на спокій виторгує. А ось найближче оточення Порошенко вже розуміє, що їх будуть “рвати”, а Петро Олексійович вже не захистить, пише ОРД.

А може і не захоче. Як же врятуватись? Хто як. Олександр Грановський, наприклад, почав тісно співпрацювати з ФБР. Треба вважати, з якого-небудь благовидному приводу, типу злити американцям кого-небудь з недругів Порошенко. Але … як відомо, під приводами іноді ховається щось більш цікаве. Типу угоди зі слідством. На худий кінець, в запасі завжди є пара паспортів.

Не хоче у в’язницю і Ігор Кононенко. Настільки хоче, що раніше за всіх почав свою виборчу кампанію на Київщині. Причому, що цікаво, взявши собі в якості політтехнолога відомого шахрая Казбека Бектурсунова, професійно доившего в свій час і Тимошенко, і Черновецького, і навіть Ахметова. Доїв клієнтів добре, а от з результатом,на жаль, не складалося. Ось що пише про це сайт “Моя Київщина“.

“На Київщині потихеньку розгортаються виборчі штаби деяких кандидатів. Специфіка пристоличного регіону полягає в тому, що тут на мажоритарних округах за великим рахунком відомі всі основні кандидати до Верховної Ради. Як відомо, для ведення кампанії політики наймають спеціальних людей – політтехнологів, які спеціалізуються на організації виборчого процесу. Мабуть, найбільш яскрава команда спеціалістів з виборів задіяна у близького соратника президента Петра Порошенка, діючого нардепа від БПП Ігоря Кононенка, який активно підгрібає під себе 94-ий виборчий округ

Кампанія очільника Київського обласного осередку БПП-«Солідарність» Ігоря Кононенка де-факто розпочалася більш ніж півроку тому. У його штабі за цей час «засвітилося» кілька цікавих постатей. Почнемо з головного радника нардепа – уродженця Миколаївщини Бориса Орла. Варто почати з того, що цей персонаж на Київщині, за інформацією «Моєї Київщини», ніколи не працював. Фактично він є своєрідним «парашутистом», якого, за розповіді джерел з його малої Батьківщини, з оточення діючого губернатора Миколаївщини Олексія Савченка, якого протягом тривалого часу називали людиною екс-генпрокурора Віталія Яреми та нинішнього керівника Управління державної охорони Валерія Гелетея. Утім, подейкують, що Савченко зараз потихеньку переорієнтувався на Кононенка, «підсунувши» йому в політтехнологи Бориса Орла.

Варто зазначити, що Орла у Миколаєві характеризують доволі позитивно, принаймні так про нього відгукуються деякі народні депутати. У якихось «кидках» помічений не був, займався журналістикою, а роботу свою починав із малювання коміксів про життя міста і області. Щоправда, і особливою розбірливістю Орел не страждав. І він встиг попрацювати на структури «Батьківщини» і «Партії регіонів».

Варто розпочати з «БЮТ», де він встиг попрацювати прес-секретарем Миколаївського міського осередку партії. Навіть коли він не працював у даній політсилі, його все рівно пов’язаність язували з нею. Справа в тому, що батько політтехнолога Кононенка – Василь Орел – багаторічний член «Батьківщини», який очолював осередок партії у Миколаєві. Утім, основним заняттям Орла-старшого є бізнес, а точніше, мережа магазинів інтимних магазинів у Миколаєві. Про ті, чі допомагає Борис Орел своєму батькові вести цю сімейну справу невідомо…

Водночас у фінансових питаннях Орел-молодший завжди орієнтувався на «Партію регіонів». До того, як опинитися на Київщині Орел був головним редактором миколаївського новинного ресурсу «Подробиці». Засновником цього ресурсу виступає ТОВ «Вімас-Центр», керівником якого є Володимир Король.

Короля називають людиною одіозного очільника Миколаївської фракції «Опоблоку» Ігоря Дятлова та екс-голови Миколаївської облради. Дятлов протягом багатьох років вважався людиною одіозного олігарха російського походження Вадима Новинського, а також нібито одружений на дочці кримінального авторитета Михайла Тітова, який відомий як «Мультик», і який зараз перебуває під арештом. Але заради справедливості варто зазначити, що в найближче оточення регіоналів Орел не входив, а у «Подробицях» фактично був звичайним найманим працівником. Більш того, він і надалі продовжував обслуговувати інтереси «Батьківщини». Лише на Київщині Орел нарешті розпустив крила, і отримавши серйозний фінансовий ресурс, намагається протягнути Кононенка …

Хто склав компанію Борису Орлу? Ще одним радником у політичних справах є такий собі Казбек Бектурусунов – надзвичайно скандальний персонаж, відомий своєю роботою на одіозного пастора Сандея Аделаджу, а пізніше – на мера Леоніда Черновецького. Він неодноразово опинявся у різноманітних скандалах. Причому, один із них попахував криміналом. За часів «Льоні Космоса» Бектурсунов не лише ставши радником столичного голови з питань свободи слова. На ньому фактично були зав’пов’язані усі комунальні ЗМІ міста, які Казбек використовував у власних цілях. До речі, там Бектурсунов працював разом з нинішнім політтехнологом мера Ірпеня Петром Щербиною. Не виключено, що цей зв’язок грає свою роль і зараз, коли низку кримінальних справ Володимира Карплюка чомусь відклали в довгий ящик.

«Фішки» кампанії Ігоря Кононенка видні неозброєним оком. Чого лише варті регулярні поїздкі одного президента в Обухів, Васильків та на Трипільську ТЕЦ. Утім, поки робота цих політтехнологів на окрузі, по суті, обмежується лише дешевими піар-акціями. Яскравий приклад: роздача шампунів та рушників з іменем Кононенка, через які поліція вже взялася розслідувати справу про підкуп виборців.

Помічники хотіли додати собі кілька балів, а додали проблем своєму шефу. І не в останню чергу, через банальне незнання специфіки округу, жітелів, політичних ігор тощо. Також варто нагадати і про друковану агітку «Голос Київщини», яка друкується за допомогою представників команди голови ФФУ Андрея Павелка.

Водночас є і суто адміністративні кроки, які здійснює штаб Кононенка, аби перемогти. Йдеться про «зачистку» округу під себе. Так, «посунули» з округу сильного гравця, багаторічного мера Українки Павла Козирєва, який пішов з посади «за власним бажанням» через недостатню лояльність Кононенку. Подібна ситуація сталася у селах Трипілля і Копачів, де місцеві голова склали свої повноваження. В результаті, там нема повноцінної влади, що, вочевидь, має зіграти на користь чинного нардепа від БПП.

До чого призведе подібна робота? Дуже схоже, що відбудеться зворотна реакція: у громади цілком може виникнути відраза до персони Кононенка, чиє реноме і так викликає чимало запитань…