ТЕЛЬ-АВІВ, 22 травня — . Декілька палестинців проникли до Ізраїлю з сектора Газа і підпалили армійський пост, постраждалих немає, повідомили військові. © AFP 2018 / Mohammed AbedПосле сутичок з військами Ізраїлю в Газі від ран загинули двоє палестинців

У відповідь ізраїльський танк обстріляв спостережний пункт бойовиків з правлячого в анклаві руху ХАМАС.

“Група терористів проникла в Ізраїль і підпалила військовий пост. У відповідь танк Армії оборони Ізраїлю атакував спостережний пункт, що належить терористичної організації ХАМАС, на півдні сектора Газа”, — сказано в повідомленні.

На ХАМАС ізраїльтяни покладають відповідальність за будь-які агресивні дії з території анклаву, вимагаючи від ісламістів забезпечити дотримання режиму перемир’я усіма палестинськими угрупованнями.

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