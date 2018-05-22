МОСКВА, 22 травня — . Прем’єр-міністр Монголії Ухнаагийн Хурэлсуха скасував візит в Росію, який був намічений на 23-26 травня, повідомляє монгольське агентство Montsame з посиланням на офіційні джерела.

© РИА Новини / Кирило ШипицинМЧС розповіло, як Монголія забруднює озеро Байкал”Візит прем’єр-міністра Монголії Ухнаагийн Хурэлсуха в Російську Федерацію, запланований на 23-26 травня, скасований”, — пише видання.

За даними агентства, візит скасовано у зв’язку з тим, що підготовка до майбутньої поїздки виконавчої влади Монголії в Москву не була повністю забезпечена.

Повідомляється, що в рамках візиту Хурэлсух повинен був взяти участь в 22 Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) 2018.