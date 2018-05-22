БАКУ, 22 травня – . Число загиблих в результаті вибуху в кафе в Баку зросла до трьох, стан однієї постраждалої залишається важким, повідомила співробітниця прес-служби Моз Азербайджану Сафая Ахмедова. © Fotolia / WellphotoПричиной загибелі двох людей у кафе Баку став вибух газового балона

Напередодні місцеві ЗМІ повідомили про вибух в кафе в Баку. За їх даними, інцидент стався в Бинагадинском районі, в кафе, розташованому на ринку з продажу автомобільних запчастин біля торгового центру. У Моз уточнили , що під час вибуху загинули дві людини, ще двоє були госпіталізовані з опіками. У МНС Азербайджану повідомили, що причиною загибелі людей в кафе став вибух балону з пропаном.

“Один з постраждалих помер”, — повідомила Ахмедова.